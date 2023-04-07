Сибиряк расстрелял щенка на глазах у гулявших с ним детей

мужчина расстрелял собаку прямо на глазах у детей. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В селе Костин Лог Мамонтовского района Алтайского края мужчина расстрелял собаку прямо на глазах у детей. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

— Дети одной из жительниц нашего села, Дарьи, отправились играть в домике за огородом, который находится в ветках возле пруда. Вместе с ними побежала и ее собака по кличке Стиф. Щенок бежал вдоль берега, когда Дарья с мужем услышали примерно два выстрела. Собака завизжала, и вся в крови прибежала в ограду, — пишет издание Amic.ru.

Раненого пса привезли в ветклинику в Барнаул, а на стрелявшего мужчину подали заявление в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber