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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 21:45

Сибиряк расстрелял щенка на глазах у гулявших с ним детей

Раненого пса отвезли в ветклинику, а на мужчину написали заявление
Галина СИМОНОВА
мужчина расстрелял собаку прямо на глазах у детей.

мужчина расстрелял собаку прямо на глазах у детей.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В селе Костин Лог Мамонтовского района Алтайского края мужчина расстрелял собаку прямо на глазах у детей. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

— Дети одной из жительниц нашего села, Дарьи, отправились играть в домике за огородом, который находится в ветках возле пруда. Вместе с ними побежала и ее собака по кличке Стиф. Щенок бежал вдоль берега, когда Дарья с мужем услышали примерно два выстрела. Собака завизжала, и вся в крови прибежала в ограду, — пишет издание Amic.ru.

Раненого пса привезли в ветклинику в Барнаул, а на стрелявшего мужчину подали заявление в полицию.

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