Ныряй ко мне! Выдры из Новосибирского зоопарка купаются в бассейне и радуются теплу

Выдры в Новосибирском зоопарке радуются весне. Фото: Анна НОВИКОВА

Обитатели Новосибирского зоопарка продолжают радоваться наступившей весне. С каждым днем солнце на улице греет все сильнее, а столбик термометра ползет вверх. Для многих зверей это отличный повод проводить больше времени на свежем воздухе. Особенно — для любителей водных процедур.

Вот и речные выдры не упускают возможности поплавать с того момента, как им наполнили водой бассейн. А чтобы было не скучно плавать, зверьки играют в догонялки и даже успевают позировать папарацци. Кадрами одной такой прогулки и поделились в зоопарке.

Не меньше воде радуются и любимцы публики — белые медведи. Ранее КП-Новосибирск писала, как весело проводят время Герда с малышами и Кай.

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