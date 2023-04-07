В Новосибирске отремонтируют стелу у ТЦ «Континент», владельца которой искала мэрия

В Новосибирске отремонтируют памятный знак Стела «Паспорт улицы имени 9-й Гвардейской Дивизии». Фото: местопамяти.история.рф

В Новосибирске отремонтируют стелу «Паспорт улицы имени 9-й Гвардейской Дивизии», установленную на одноименной улице в Ленинском районе.

— Каждый год мы ее перед 9 Мая мыли-красили, но со временем сам металл устарел. Поэтому сейчас лучше сделать один раз хорошо, сохраняя внешний вид, и она много лет еще прослужит, — пояснил главы администрации Ленинского района Александр Гриб. — Все будет сделано за внебюджетные средства, с помощью предпринимательского сообщества района, так же, как перенос памятника Покрышкина в центр кольца на площадь Маркса, памятные стелы нашим легендарным заводам и въездная группа на улице Станционной.

Глава района отметил, что, возможно, придется усилить фундамент знака и полностью заменить металл. Ремонт стелы планируют начать в ближайшее время. Кроме обязательного ремонта, там также планируется установить подсветку.

Напомним, ранее мэрия начала поиски владельца данной стелы. На официальном сайте муниципалитета было размещено объявление с просьбой явиться владельцу стелы до 3 апреля в отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района.

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