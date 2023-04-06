Сбежал, пока все спали: в Новосибирской области мужчина украл дорогой телефон у попутчика в поезде

В Новосибирской области задержали мужчину, укравшего телефон у попутчика. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирской области задержали мужчину, укравшего телефон у попутчика. Он снял гаджет с зарядки пока все спали, и сошел с поезда.

— 23-летний житель Ростовской области возвращался домой. Ночью в своем полукупе мужчина поставил на зарядку телефон стоимостью более 66 тысяч рублей и уснул. Спустя некоторое время на станции Новосибирск в это же полукупе сел 40-летний житель Татарского района Новосибирской области. Увидев дорогой гаджет, мужчина убедился, что окружающие пассажиры спят, и перед прибытием на станцию Татарская забрал чужой телефон и зарядку, — рассказали в УТ МВД по СФО.

Вскоре полицейские задержали воришку. Оказалось, что у него есть криминальное прошлое: раньше его ловили на краже дизельного топлива и плуга для трактора.

Краденый телефон вернули владельцу, а против сибиряка возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит пять лет колонии.

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