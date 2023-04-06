В Заксобрании взяли на контроль мониторинг качества воздуха в Новосибирске. Фото: Заксобрание НСО

В четверг, 6 апреля, депутаты комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии обсудили необходимость развития государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха в городе Новосибирске.

Как пояснила замначальника Главного управления Западно-Сибирского Гидрометеоцентра Ирина Изотова, наблюдательная сеть Новосибирска включает 10 пунктов ручного дискретного отбора проб воздуха. Анализ проб осуществляется 3-4 раза в сутки по 12 загрязняющим веществам. Пункты наблюдения установлены в каждом районе города, за исключением Октябрьского.

По ее данным, случаев высокого и экстремально высокого загрязнения на территории города в последние годы не зафиксировано. Тем не менее, отмечается рост загрязняющих веществ.

— Необходимо как минимум пять дополнительных постов, оптимизация оборудования, чтобы мониторинг можно было проводить в автоматическом режиме и получать информацию не раз в два дня, а каждые двадцать минут, — констатировал зампредседателя комиссии по экологии Ярослав Фролов.

Чтобы получить средства из федерального бюджета — система мониторинга окружающей среды федеральная, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Мэрии необходимо актуализировать права на земельные участки, на которых стоят пункты мониторинга, определиться с дополнительными участками, где в перспективе можно размещать эти пункты. Также следует определить сеть размещения пунктов мониторинга, чтобы она соответствовала актуальному городскому ландшафту, а не виду города актуальности 70-80-х годов прошлого века.

— Мы попросили наших коллег формализовать ценовой показатель — определить, какие деньги должны выделяться, чтобы сеть мониторинга соответствовала современным требованиям. Далее будем решать, выходим ли мы по вопросу финансирования на федеральный уровень либо будем развивать систему мониторинга за счет городского и областного, так называемого консолидированного бюджета, — сформулировал алгоритм действий комиссии Ярослав Фролов.

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