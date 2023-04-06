В Бурятии оставили на свободе мужчину, собаки которого насмерть загрызли женщину. Фото: СК по Республике Бурятия

В Бурятии прошел суд над 49-летним мужчиной, собаки которого насмерть загрызли пенсионерку. Женщина была его родственницей. Бурята признали виновным по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности, но оставили на свободе.

— Мужчина во дворе своего дома содержал двух крупных собак, две из них сидели в вольере, третья — на цепи. Когда 20 октябре 2022 года к нему приехала родственница, животное на нее агрессивно отреагировали, но подсудимый не предпринял каких-либо мер. Ночью 23 октября, когда женщина вышла на улицу, собаки вырвались на свободу и загрызли пенсионерку насмерть, — сообщило издание газета «Номер один».

Суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber