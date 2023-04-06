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НовостиОбщество6 апреля 2023 16:30

Под Новосибирском перекрыли дорогу из-за паводка

Ограничение ввели на территории Толмачевского сельсовета
Надежда КАСЬЯНОВА
Закрыли проезд от поселка Красномайского до поселка Новоозёрного.

Закрыли проезд от поселка Красномайского до поселка Новоозёрного.

На территории Толмачевского сельсовета под Новосибирском сегодня, 6 апреля, закрыли проезд по одной из дорог из-за паводка.

По сообщению местной администрации, временно закрыли проезд от поселка Красномайского до поселка Новоозёрного. На какой срок ввели ограничение – неизвестно.

Напомним, что в прошлом году из-за паводка в регионе затопило 57 трасс. В этом году, по сообщению МЧС, подтопления грозит южным районам области: Кочковский, Краснозерский и Карасукский районы.

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