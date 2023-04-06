Под Новосибирском перекрыли дорогу из-за паводка

Закрыли проезд от поселка Красномайского до поселка Новоозёрного.

На территории Толмачевского сельсовета под Новосибирском сегодня, 6 апреля, закрыли проезд по одной из дорог из-за паводка.

По сообщению местной администрации, временно закрыли проезд от поселка Красномайского до поселка Новоозёрного. На какой срок ввели ограничение – неизвестно.

Напомним, что в прошлом году из-за паводка в регионе затопило 57 трасс. В этом году, по сообщению МЧС, подтопления грозит южным районам области: Кочковский, Краснозерский и Карасукский районы.

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