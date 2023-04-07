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НовостиОбщество7 апреля 2023 0:00

Тепло уходит: 7 апреля на Новосибирск обрушится снегопад

7 апреля в Новосибирске пройдёт снегопад и похолодает до -5
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске опять холода.

В Новосибирске опять холода.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Солнце в Новосибирске светило недолго: 7 апреля синоптики обещают снегопад и резкое похолодание утром до +1...+3, а к вечеру до -5...-7.

— Будет переменная облачность, ночью — преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег. На дорогах местами гололедица, — передает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области также пройдёт снег, а температуры будут более контрастными. Ночью похолодает до -3...+2, местами до -7. Днем также будет до -7, но по юго-востоку региона термометры покажут вплоть до +9.

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