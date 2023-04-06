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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 15:10

В Новосибирске арестовали замглавы администрации Кировского района Шишкина

Его подозревают в получении взятки
Надежда КАСЬЯНОВА
Шишкина подозревают во взяточничестве.

Шишкина подозревают во взяточничестве.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирске арестовали замглавы администрации Кировского района Александра Шишкина. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

По сообщению РБК Новосибирск, сумма взятки составила более 250 тысяч рублей. 6 апреля Кировский районный суд отправил Шишкина в СИЗО. Под арестом он проведет два месяца.

Напомним, что суд продлил арест депутату Заксобрания Владимиру Лаптеву. Его также подозревают во взяточничестве. Якобы, будучи председателем комиссии по экологии, он предложил тепленькое место своему коллеге, а тот в качестве благодарности отдал Лаптеву свою зарплатную карту.

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