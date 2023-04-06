В Новосибирске работают шесть организаций, помогающих незаконно откосить от армии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области работает шесть организаций, которые незаконно помогают призывникам откосить об армии. Об этом в ходе пресс-конференции 6 апреля сообщил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

— Мы знакомы с этой деятельностью, — заявил военком. — Как минимум шесть компаний подобного рода действуют у нас. Мы провели подробную аналитику, и сейчас очень пристально с привлечением различных профильных министерств и структур будем рассматривать их деятельность. Соответствующие обращения подготовлены, работа начата.

Кудрявцев добавил, что освободить от армии может только Минобороны и военный комиссариат, любые другие организации делают это незаконно.

Напомним, чтобы откосить от армии иногда призывники симулируют какую-либо болезнь. По данным военно-врачебной комиссии, чаще всего это гипертония.

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