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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:05

В Новосибирской области будут судить мужчину, обматерившего прокурора

28-летний мужчина выругался матом прямо во время судебного процесса
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области будут судить 28-летнего парня, обматерившего прокурора.

В Новосибирской области будут судить 28-летнего парня, обматерившего прокурора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить 28-летнего парня, обматерившего прокурора. Его обвиняют в неуважении к суду по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства).

— В июне 2022 года обвиняемый по видеоконференцсвязи принимал участие в судебном заседании Татарского районного суда, в ходе которого в присутствии судьи и иных участников процесса выразился в адрес прокурора грубой нецензурной бранью, — сообщили в областной прокуратуре.

Санкция этой статьи — штраф до 80 тысяч рублей или 4 месяца ареста

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