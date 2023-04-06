Житель Новосибирской области незаконно рубил березы и продавал их через интернет

Сибиряк срубил деревьев на 124 тысячи рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель села Репьево под Новосибирском незаконно вырубал березы, а потом продавал бревна через интернет. Сотрудники лесничества вышли на черного лесоруба, найдя его объявления о продаже. Разрешения на заготовку древесины у него не было.

— Место, где вырубали деревья, указали местные жители. Во время проверки той территории были найденные следы свежей вырубки: пни, стволы без макушек. Объем незаконно заготовленной древесины составил 4,59 кубометра, сумма вреда — 124 тысячи рублей, — рассказали в региональном Минприроды.

После проверки информацию передали в полицию. Правоохранители нашли черного лесоруба и изъяли у него при обыске бензопилы и автомобиль с манипулятором для перевозки древесины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber