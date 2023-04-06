В Новосибирске под окнами дома на Кропоткина нашли тело 64-летней женщины

В Новосибирске под окнами дома на улице Кропоткина обнаружили тело 64-летней женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске под окнами дома на улице Кропоткина обнаружили тело 64-летней женщины. ЧП случилось в четверг, 6 апреля. На место выезжали полиция и следователи.

— Следователями проводится проверка по факту обнаружения на придомовой территории многоквартирного дома в Заельцовском районе тела 64-летней женщины, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете. — Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.

В соцсетях очевидцы пишут, что у погибшей была онкология.

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