В Новосибирске у памятника Герою Советского Союза пропал бюст

В Новосибирске у памятника Герою Советского Союза Николаю Павловичу Кузнецову пропал бюст. Фото: http://nios.ru/Виталий Саликов

В Новосибирске у памятника Герою Советского Союза Николаю Павловичу Кузнецову пропал бюст. Расположен он на территории школы № 67.

— Уже неделю памятник находится в таком состоянии. Был ли это факт вандализма или памятник морально-технически устарел — не понятно, рассказал депутат Молодёжного парламента Ленинского района Новосибирска Виталий Саликов. — Но то что дети, идя в школу, каждый день вынуждены лицезреть разрушенный памятник Герою Советского Союза — такого быть точно не должно.

Депутат просит обратить внимание на эту ситуацию районную администрацию и прокуратуру.

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