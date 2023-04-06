В Академгородке маршрутка №91 сбила пенсионера на «зебре»

Пострадавшего госпитализировали.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В новосибирском Академгородке маршрутное такси №91 сбило пенсионера, когда тот переходил дорогу по «зебре». ДТП произошло утром 6 апреля.
— Маршрутное такси №91 двигалось по улице Демакова в стороны улицы Кутателадзе. Напротив дома №12 по Демакова водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшим оказался 75-летний мужчина. Его доставили в больницу с различными травмами. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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