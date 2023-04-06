В Новосибирске гипертония стала самой частой болезнью у призывников-симулянтов

Гипертония стала самой частой болезнью у призывников-симулянтов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области с начала апреля стартовала весенняя призывная компания. В этом году на срочную службы призовут около 2 тысяч человек. Некоторые парни, получившие повестку, чтобы откосить от армии, симулируют какую-либо болезнь. Самой популярной среди них является гипертония.

— Сначала у нас были сколиозы, потом язвы, мы с ними успешно поборолись, теперь занимаемся гипертонией. Всех, жалуется на гипертоническую болезнь, отправляем в областной кариодиспансер, где им окончательно ставится диагноз, — сообщил на пресс-конференции начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов.

Шведов добавил, что за последние годы среди призывников сократилось число наркоманов. По его словам, если во время медкомиссии врачи заподозрят у кого-то зависимость, то направляют в наркодиспансер на обследование. По его итогам принимается соответствующее решение.

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