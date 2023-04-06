В мэрии сообщили о нехватке 300 млн рублей на ремонт дорог в Новосибирске

Чиновники Новосибирска надеются на поддержку региональных коллег. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Чтобы заделать ухабы новосибирских дорог, городу не хватает 300 миллионов рублей. Об этом заявил начальник управления автодорог мэрии Сергей Эпов на пресс-конференции в четверг, 6 апреля.

— Чтобы существенно поправить ситуацию, городу нужно около 600 миллионов рублей на ремонт дорог. Достигнута договоренность с правительством региона о выделении Новосибирску 250 миллионов рублей. Еще 65 миллионов направит местная мэрия, — сообщил чиновник.

По его словам, перечень дорог, нуждающихся в ремонте, уже готов. В планах у муниципалитета выделить ещё 100 миллионов из городского бюджета — этот вопрос на обсуждении.

— Рассчитываем на дополнительную поддержку из облюджета. Мы в это верим! — заключил Сергей Эпов.

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