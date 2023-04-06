В Новосибирской области прошли тренировочные полёты вертолётов «Терминатор»

В учениях участвовали 50 военных. Фото: Минобороны РФ

В Новосибирской области прошли тренировочные полёты вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор». Пилоты выполняли задачи по ведению разведки воздушных и наземных целей.

— Военнослужащие выполнили нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей условного противника, а также отработали полеты на предельно малых высотах и выполнили задачи по посадке вертолетов на неподготовленные площадки, — рассказали в Минобороны.

В тренировке участвовали около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава отдельного вертолетного полка, входящего в состав общевойскового объединения ВВС ПВО Центрального военного округа.

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