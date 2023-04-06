Новосибирское МУП «Спецавтохозяйство» победило в конкурсе по строительству мусорного полигона в Верх-Туле

«Спецавтохозяйство» обещает сортировать 78% мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 6 апреля, конкурсная комиссия сравнила предложения местного «САХа» и ООО «Орбита», желающих построить мусорный полигон возле Верх-Тулы под Новосибирском. О результатах КП-Новосибирск рассказал член конкурсной комиссии, депутат областного Заксобрания Вадим Агеенко.

— «САХ» пообещал построить полигон за 2 года, а «Орбита» — за 26 месяцев. Компания из Оренбурга заявила, что сможет сортировать и перерабатывать 70% мусора, МУП — 78%, — рассказал депутат.

По следующему критерию новосибирское предприятие тоже впереди: МУП готово перечислить 10 миллионов концессионной платы, оппонент из Оренбурга — 2 миллиона.

В итоге «Орбита» формально обошла «САХ» только по одному критерию — минимальному объему приема отходов. Она написала в заявке о 244 тысячах тонн, а «Спецавтохозяйство» указало 0. Как объяснил Вадим Агеенко, новосибирское предприятие работает в городе почти век, а потому уверено: меньше 300 тысяч тонн полигон не наберет точно.

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