В Новосибирской области проблемы с дорогами и свинофермами решат научные исследования

По поручению губернатора региональные министерства сформировали задачи в адрес министерства науки. Фото: правительство НСО

Андрей Травников провёл совещание с руководителями региональных министерств по обсуждению отраслевых задач для научно-образовательного комплекса Новосибирской области.

— Считаю, что мы недостаточно полно и системно используем то счастье, которое нам досталось в виде научно-образовательного комплекса Новосибирской области. Поэтому мы начинаем работу в формате научно-технического совета. С определённой периодичностью будем формулировать актуальные исследовательские, технологические задачи и отслеживать их решение силами различных научных организаций и университетов Новосибирской области, — отметил Андрей Травников.

Так, по поручению губернатора, различными министерствами было сформировано и направлено в адрес министерства науки 40 задач.

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