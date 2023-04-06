Мать, бросившая 7-летнего сына в новосибирской больнице, лишилась четверых детей

Четырех детей женщины поместили в реабилитационный центр. Фото: предоставлено мамой мальчика/Олег Укладов

Сибирячка, которая отказалась забирать своего 7-летнего сына из инфекционной больницы в Новосибирске, лишилась всех своих 4 детей. Их поместили в реабилитационный центр.

— К сожалению, у женщины имеются проблемы со здоровьем, и в момент выписки ребенка из больницы, она находилась на стационарном лечении. По заявлению матери дети временно помещены в государственные учреждения для прохождения реабилитации, но сегодня она пересмотрела свое решение, — пояснила детский омбудсмен Надежда Болтенко. — Сейчас дети находятся в безопасных условиях, подключены ресурсы всех служб по оказанию всесторонней помощи и реализации первоочередного права несовершеннолетних жить и воспитываться в кровной семье.

Напомним, что в начале апреля в соцсетях появилась история о матери-кукушки, которая отказалась забрать из инфекционной больницы своего сына со словами «Он мне не нужен». Ребенка поместили в реабилитационный центр. По словам самой женщины, она ребенка не бросала и собственноручно отдала мальчика в реабилитационный центр, потому что не справлялась с его воспитанием. По ее словам, мальчик растет садистом, постоянно угрожает убийством ей или своим трем младшим сестрам. Однако, по словам соседей женщины, единственный садист в семье — мать.

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