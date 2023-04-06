Новосибирцы рассказали, где будут отдыхать в 2023 году

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

47% новосибирцев хотят взять двухнедельный отпуск в июне - сентябре. 17% отправятся отдыхать в апреле - мае, 10% поедут на отдых в октябре - декабре. 26% пока не определились с предпочтительным временем отпуска.

Респонденты из Новосибирска также озвучили бюджет на длинный отпуск - 60 тыс. рублей. В рейтинге популярных отпускных направлений лидируют Новосибирская область (17%), поездка по городам России (10%) и в горы (9%). Еще 7% высказались за черноморские курорты России, 3% - за Турцию, 2% - за Калининградскую область. 31% опрошенных проведут длинный отпуск на даче, 21% останутся дома.

Уже запланировали поездку на майские праздники 10% новосибирцев. Большинство (60%) отправятся в путешествие по городам России, каждый четвёртый (25%) - в Сочи. 15% планируют путешествие в Турцию или Египет

Опрос проводился в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе участие в исследовании приняли не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.