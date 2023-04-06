Сибирячка ударила мужа ножом в спину за отказ выгулять собак

Женщине грозит до 10 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска ударила мужа ножом в спину, когда тот отказался выгулять собак. Произошло ЧП в декабре прошлого года. Дело было возбуждено по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

— Около 4 утра 2 декабря супруги поругались из-за собак, которых нужно было выгулять. Муж отказался выйти с ними на прогулку, тогда жена взяла нож и ударила его один раз в спину, в район левой лопатки, — рассказали в Железнодорожном районном суде.

Супруг выжил, сейчас с ним все хорошо, а вот его жене грозит реальный срок. Женщину могут отправить в колонию на срок до 10 лет.

Напомним, что в конце марта этого года произошла аналогичная история с поножовщиной. Когда муж и жена вернулись домой с гулянки, оказалось, что за время их отсутствия собака разгромила квартиру. Женщина захотела избавиться от домашнего питомца тут же, а муж не позволил, за что и получил ножом в живот.

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