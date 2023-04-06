Новосибирцев возмутили рыбаки, заполонившие лед озера в селе Каменка

Таяние льда не пугает рыбаков села Каменки. Фото: Яна ЛИСИНА

В селе Каменка под Новосибирском толпы рыбаков удят рыбу на льду озера. В четверг, 6 апреля, местная жительница рассказала КП-Новосибирск, чем руководствуются отважные мужчины.

— Зимой не ловили, а сейчас, как все тает, их там просто куча. Рыбаки считают, что бояться рано: якобы подтаял только верхний слой, поэтому и вода. А из-за ранних морозов в этом году лёд очень толстый, — рассказала односельчанка рыбаков.

Рыбаки считают, что лед подтаял только сверху, и бояться нечего. Фото: группа «Инцидент Новосибирск».

Талый лед привлекает и подростков. По словам женщины, вчера на озере видели детей. Их родителей должны вызвать в школу.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как школьник утонул в озере Каменки, пытаясь спасти друга.

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