Новосибирцев возмутили рыбаки, заполонившие лед озера в селе Каменка

Таяние льда не пугает рыбаков села Каменки.
Фото: Яна ЛИСИНА
В селе Каменка под Новосибирском толпы рыбаков удят рыбу на льду озера. В четверг, 6 апреля, местная жительница рассказала КП-Новосибирск, чем руководствуются отважные мужчины.
— Зимой не ловили, а сейчас, как все тает, их там просто куча. Рыбаки считают, что бояться рано: якобы подтаял только верхний слой, поэтому и вода. А из-за ранних морозов в этом году лёд очень толстый, — рассказала односельчанка рыбаков.
Рыбаки считают, что лед подтаял только сверху, и бояться нечего. Фото: группа «Инцидент Новосибирск».
Талый лед привлекает и подростков. По словам женщины, вчера на озере видели детей. Их родителей должны вызвать в школу.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как школьник утонул в озере Каменки, пытаясь спасти друга.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер