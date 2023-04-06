Mercedes врезался в пикап и снёс забор в Новосибирске

Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 6 апреля Mercedes столкнулся с пикапом и отлетел в забор по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».

На кадрах с места ДТП видно, что пикап потерял заднее колесо. Седан после столкновения снес тротуарный заборчик. По фото видно, что переднюю часть машины сильно смяло.

Пикап потерял колесо, а у седана смята передняя часть. Фото: скриншот из группы «АСТ-54».

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Как рассказывала КП-Новосибирск ранее, глава СК России Бастрыкин поручил доложить ему по делу о гибели семьи в ДТП под Новосибирском. В аварии погибли родители и трехлетний малыш, выжил только 5-летний мальчик.

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