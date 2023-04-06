Мужчина попросил 100 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Мастер-мошенник выманил у новосибирца 100 тысяч рублей за настройку телевизионной приставки. Дело будут рассматривать в Калининском районном суде.

- Мужчина пришел в квартиру под видом компьютерного мастера. Его вызвали для настройки телевизионной приставки. Изначально он выписал квитанцию на 30 тысяч 100 рублей. После обманул клиента и сказал, что нужны дополнительные настройки. В итоге ему заплатили 100 тысяч, но приставку он дополнительно не настроил, - говорится на сайте Калининского районного суда.

Ушлого мастера поймали. Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

Дата первого заседания еще не назначена.

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