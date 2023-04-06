Сделки «Экологии-Новосибирск» на 44 миллиона признаны недействительными

«Экологии-Новосибирск» являлась регоператором по обращению с ТКО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными три сделки с экс-региональным оператором по сбору отходов «Экологии-Новосибирск». И потребовал вернуть 44,2 миллиона рублей.

Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего об оспаривании трех сделок, заключенных в апреле, августе и ноябре 2020 года. Сумма каждой составила 15,3 миллионам, 3,7 миллионам и 20,3 миллионам рублей. А также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 4,9 миллионов рублей.

Напомним, в конце 2021 года «Экологии-Новосибирск» подала иск на самобанкротство, указав в качестве причин долги в размере более 1,8 миллиарда рублей. В феврале 2023 года её лишили статуса регоператора.

Теперь эти обязанности исполняет МУП «Спецавтохозяйство».

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