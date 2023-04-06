В самом сердце Новосибирска заработал новый офис туристско-информационного центра. Фото: правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников и Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев дали старт работе нового офиса туристско-информационного центра Новосибирской области. Он создан в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и расположен в центре Новосибирска (ул. Депутатская, 38). Открытие офиса приурочили к первому дню масштабного Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».

– Андрей Травников подчеркнул, что на новом месте офис только начинает свою работу, а потому функционал будет развиваться и дорабатываться в течение грядущего туристического сезона. «Туристско-информационный центр – обязательный элемент туристической инфраструктуры городов и регионов, и в связи с тем, что мы уже можем себя называть полноценным туристическим регионом, ТИЦ нам очень нужен и будет востребован. Выбрано очень удачное местоположение – на расстоянии вытянутой руки от Оперного театра и Краеведческого музея. Что касается привлечения туристов не только из соседних сибирских регионов, но и из других субъектов РФ, то уже сложилась логика решения этой задачи. Мы системно развиваем крупнейший в азиатской части страны авиаузел «Толмачёво». Было бы правильно объединить усилия авиакомпаний, развивающих новые маршруты, и команды минэкономразвития региона: открылся новый маршрут – одновременно надо начинать нарабатывать турпоток. Так будет достигаться совместный эффект и для авиации, и для туротрасли», - сообщает правительство Новосибирской области.

В ТИЦ уже разработали туристические карты по Новосибирской области (Новосибирска, Академгородка, Маслянинского, Сузунского, Карасукского, Ордынского, Искитимского районов) с самыми популярными объектами для посещения, а также гастропутеводитель.

По итогам 2022 года Новосибирская область заняла 12-е место в Национальном туристическом рейтинге привлекательности среди регионов России и только официально разместила более одного миллиона туристов.

– Объём средств, заложенных на реализацию госпрограммы «Развитие туризма», в 2022 году составил 104,7 млн, – добавили в правительстве.

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