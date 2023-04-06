Мировой рекорд установлен на «Разрезе Колыванском»

Фото: Пресс-служба ЭЛСИ

Бригада экскаватора №41 под руководством Владимира Волкова при плане 340 тыс. м3 отгрузила 608 тыс. м3 вскрыши. Это наивысший зафиксированный показатель и мировой рекорд за всю историю эксплуатации экскаватора модели ЭКГ-12К. Информация подтверждена заводом-изготовителем - ООО «ИЗ-КАРТЭКС» (входит в УК «УЗТМ-КАРТЭКС»).

Совместная плодотворная работа инженерных служб АО «Разрез Колыванский» и ООО «ЭЛСИ Майнинг Сибирь» позволила минимизировать внутрисменные простои экскаваторов путем рациональной организации рабочего времени и совмещения производственных процессов. Высокие показатели достигнуты благодаря безукоризненному соблюдению производственной дисциплины и правил охраны труда и промышленной безопасности, а также слаженной работе коллектива экскаваторной бригады.