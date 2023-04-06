В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска 9 апреля освятят вербы

Новосибирцы смогут освятить вербы 9 апреля в Вознесенском соборе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, во сколько начнется освящение верб в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска в Вербное воскресение, 9 апреля. Информацию разместили на сайте собора.

Божественная литургия и освящение верб пройдут в воскресенье в 7:00 и в 10:00.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на улицах города вербы продают от 50 до 250 рублей. Также жители города заметили первые куличи в продаже задолго до Пасхи.

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