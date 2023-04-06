Умерла Замира Ибрагимова – известная новосибирская журналистка и писатель

В Новосибирске умерла писатель и журналистка Замира Ибрагимова. Фото: "Ведомости Заксобрания НСО".

В Новосибирске умерла известная журналистка и писатель Замира Ибрагимова. Женщина скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщили в официальной группе факультета журналистики НГУ.

– Замира Мирзовна умерла 5 апреля, – говорится в сообщении группы.

Известно, что женщина родилась в Ленинграде, а в профессии реализовала себя в Сибири, переехав в Новосибирск в 1960 году. Замира Мирзовна успела поработать во многих СМИ, а также написала о Сибири несколько книг. Кроме того, Замира Ибрагимова – автор пьесы «Одиноким предоставляется общежитие». Её сюжет лег в основу известного одноименного фильма. Главную роль в нем сыграла Наталья Гундарева.

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