В новосибирских учебных заведениях установят системы безопасности

В новосибирских школах усилят защиту. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области остро стоит проблема обеспечения безопасности в школах и других учебных учреждениях. Проверки и трагичные инциденты показывают, что одного охранника на посту мало, а системы безопасности необходимо модернизировать. Этот вопрос обсудили на рабочей группе комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике областного парламента.

В Новосибирской области 1713 образовательных организаций. Все они имеют паспорта безопасности, видеонаблюдение и автоматическую пожарную сигнализацию. Кнопок экстренного вызова нет лишь в 13 % учебных учреждений, а вот системы контроля и управления доступом лишены 74 % школ, колледжей и университетов.

Постоянно проводятся проверки, организациям выданы рекомендации.

Депутаты предложили объединить видеонаблюдение на территории учреждений с турникетами и подключить их к системе «Безопасный город». Новая разработка, которая скоро будет проходить тестирование, может определять по камерам вооружённого человека.

Сейчас безопасность школ находится не в лучшем состоянии: учреждение зачастую охраняет один человек, который не всегда способен оказать сопротивление. Иногда вместе с вахтером дежурят мужчины-педагоги. Также рамка безопасности не используется по назначению: школьники потоком идут через нее, металлоискатель издает сигнал, и на него уже никто не реагирует.

До 5 мая депутаты будут принимать предложения, каким образом можно повысить безопасность учебных заведений и ответственность за ее обеспечение.

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