Названы самые дорогие направления авиаперелетов из Новосибирска за март

Названы самые дорогие авиабилеты и туры из Новосибирска в марте.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты из Новосибирска в марте 2023 года.
Свыше 100 тысяч рублей стоили перелеты в Бангкок и обратно, из Новосибирска во Владивосток можно было долететь почти за 75 тысяч рублей, сообщает РБК Новосибирск. Цена на авиабилеты в Нижний Новгород в прошлом месяце достигала 70 тысяч рублей.
Однако с турами все иначе. Как рассказал КП-Новосибирск турагент «Свободы Трэвел» Иван Бобков, дороже всего в марте стоили путевки на тайский Пхукет.
– По стоимости заграничных туров из Новосибирска однозначно лидирует Пхукет с рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Азур Эир», «Икар». Цены туда гораздо выше, чем в Бангкок и Утапао, – отметил эксперт.
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