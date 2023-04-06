Названы самые дорогие направления авиаперелетов из Новосибирска за март

Названы самые дорогие авиабилеты и туры из Новосибирска в марте. Фото: Виктория МИНАЕВА

Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты из Новосибирска в марте 2023 года.

Свыше 100 тысяч рублей стоили перелеты в Бангкок и обратно, из Новосибирска во Владивосток можно было долететь почти за 75 тысяч рублей, сообщает РБК Новосибирск. Цена на авиабилеты в Нижний Новгород в прошлом месяце достигала 70 тысяч рублей.

Однако с турами все иначе. Как рассказал КП-Новосибирск турагент «Свободы Трэвел» Иван Бобков, дороже всего в марте стоили путевки на тайский Пхукет.

– По стоимости заграничных туров из Новосибирска однозначно лидирует Пхукет с рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Азур Эир», «Икар». Цены туда гораздо выше, чем в Бангкок и Утапао, – отметил эксперт.

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