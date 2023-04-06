В Новосибирске качество дорог у нового ЛДС проверят до конца года

Повторную экспертизу назначили после найденных нарушений. Фото: правительство НСО.

До конца 2023 года в Новосибирске проведут экспертизу дорог у нового ЛДС. Об этом 6 апреля на пресс-конференции рассказал начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

— Экспертизу заказчик проведет совместно со следственными органами до конца этого года. Строительно-технические экспертизы позволят заключить: по нормам дорогу построили или нет, — объяснил политик.

По его словам, дата ввода дорог в эксплуатацию зависит от решения экспертизы. Но частично они уже работают.

— Дороги ввели во временную эксплуатацию и содержали с декабря 2022 года, потому что пока ЛДС не функционирует в полном объеме. Сейчас подрядчик вносит изменения в проект. Устойчивого прогноза по вводу дорог в эксплуатацию дать не готов, — сообщил Сергей Эпов.

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