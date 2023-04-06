На базе новосибирской школы открыли Центр политехнического обучения #МастерКласс

В Новосибирске открыли мастерские для обучения старшеклассников будущим профессиям. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В 2023 году на базе школы № 175 в Ленинском районе в отдельном здании на улице Связистов появились несколько современных мастерских. Это один из Центров политехнического обучения #МастерКласс. Там практикуются старшеклассники, занятия ведут преподаватели пяти колледжей.

Здесь готовят будущих специалистов своего дела. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Мастерские были созданы совместными силами министерства образования Новосибирской области и департамента образования Новосибирска. Губернатор региона Андрей Травников ознакомился с возможностями центра, созданного на базе школы №175, пообщался с учащимися и преподавателями.

Всего в центре учатся 125 человек. Они осваивают профессии парикмахера, портного, облицовщика плитки, оператора ЭВМ, макетно-модельного проектирования.

Мастерские открыли в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Андрей Травников отметил, что не раз ставил задачу в сфере образования: соединить в единый маршрут профориентационные тестирования, стажировки и экскурсии. По мнению губернатора, создание подобного центра – это вершина, финал такого маршрута, ведь здесь учащиеся могут не только познакомиться с профессией, но и получить ее.

– Даже в прежних советских УПК не было такого, чтобы система профессионального образования, колледжи, или раньше техникумы, так широко были представлены в школе. Здесь это удается. Это элемент общей системы профориентации, которую мы выстраиваем в Новосибирской области. Я считаю, что результат есть, – подчеркнул Андрей Травников.

Школьники ходят на такие занятия в свободное от учебы время. Фото: пресс-служба правительства НСО.

С 2011 года в рамках государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» реализуется проект «Политехническая и агротехническая школа».

Участвующие в нем школьники одновременно учатся как в школе, как и в профессиональной образовательной организации. Вместе с аттестатом о среднем общем образовании выпускники получают свидетельство об освоении профессии.

Мероприятия проходят в рамках сотрудничества с 5 колледжами. Фото: пресс-служба правительства НСО.

Каждый год Политехническая и агротехническая школа выпускала около тысячи специалистов. С прошлого года число выпускников увеличилось вдвое. Каждый год участие в проекте принимают около 30 профессиональных образовательных организаций и более 100 общеобразовательных организаций.

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