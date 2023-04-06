У экс-замдиректора клиники Мешалкина прокуратура забрала новосибирскую квартиру за 37 млн. Фото: meshalkin.ru.

В Новосибирске у экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова прокуратура изъяла квартиру. Иск об этом удовлетворил Советский районный суд города.

– Стоимость недвижимости значительно превышала доходы должностного лица, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Изъяв квартиру, в доход государства вернули 37 млн рублей. Известно, что площадь недвижимости, стоимостью 37 млн, составляет 226 квадратов. Она находится в Советском районе города.

КП-Новосибирск писала, что Покушалова приговорили к 2,5 годам колонии. Он попался на махинациях, а также на многомиллиардной растрате. Сам он утверждал, что в аферу его втянули руководители клиники, сотрудничал со следствием. Сообщалось, что Покушалов выйдет по УДО, однако это решение прокуратура обжаловала.

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