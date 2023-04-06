В Новосибирске за март поймали 43 подростков-нарушителей

Всего за месяц оперативники-гвардейцы выезжали по тревоге больше 2 тысяч раз. Фото: агентство безопасности Гвардия.

Новосибирские сотрудники агентства безопасности Гвардия задержали 43 несовершеннолетних нарушителей за март 2023 года. Об этом сообщили в дежурной части организации.

— За март сотрудники охранного агентства пресекли 554 правонарушения и задержали 288 человек. Из них 43 оказались несовершеннолетними, — указано в отчете.

Всего за месяц оперативники-гвардейцы выезжали по тревоге больше 2 тысяч раз.

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