«Миссис Вселенная» из Новосибирска Яна Барвичуте стала бабушкой в 42 года

«Миссис Вселенная Спорт - 2023» стала бабушкой. Фото: Предоставлено Яной Барвичуте

Победительница «Миссис Вселенная Спорт»-2023 Яна Барвичуте стала бабушкой. Малышке скоро исполнится годик. Об этом сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

- У меня есть внучка Аделина, через месяц ей будет годик. Значит, я теперь бабушка. Я спокойно к этому отношусь. Бабушка или по имени — пусть мои дети меня называют как хотят, — призналась Яна Барвичуте.

Сибирячка покорила жюри в костюме матрешки. Фото: Предоставлено Яной Барвичуте

В 2023 году сибирячка Яна Барвичуте завоевала корону международного конкурса «Missis Internationa Sport» в Болгарии, после побед на региональном и всероссийском этапе. Королева красоты с детства занималась спортом: карате и плаванием, увлекалась музыкой и танцами. С отличием окончила школу, получила диплом экономиста. А после работы в сфере энергетики занялась бизнесом и основала Федерацию фитнес-аэробики в Новосибирской области.

- В Новосибирске много школ плавания, очень сильная Федерация плавания, много чемпионов, наша область занимает лидирующие места. Спортсменам приходится ездить в Казахстан, Киргизию, Краснодарский край, это дополнительные расходы. Раньше был лагерь «Юбилейный», дети ходили тренироваться в санаторий напротив, но Роспотребнадзор запретил покидать территорию лагеря. Если построить спортивно-оздоровительный объект, с лечением и реабилитацией для спортсменов, в него выстроится очередь. Сейчас я занимаюсь разработкой такого проекта и ищу для него инвесторов, — сообщила Яна Барвичуте.

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