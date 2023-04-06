В марте новосибирские гэбээровцы выезжали на вызовы больше 2 тысяч раз

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Наибольшее число тревог на пульт централизованного наблюдения (1363) поступило от охранных сигнализаций, 650 - с мобильных и стационарных тревожных кнопок, 91 - от автоматических пожарных сигнализаций, 26 сообщений о происшествиях поступило в дежурную часть по телефону.

Самым распространенным правонарушением месяца на охраняемых объектах было хулиганство - 285 раз охранники или экипажи ГБР привлекались для урегулирования ситуаций, связанных с нарушением общественного порядка, и 269 раз реагировали на предпринимаемые попытки хищения.

Всего сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за март было пресечено 554 правонарушения, задержаны 288 нарушителей, 43 из которых оказались несовершеннолетними, потушен один пожар.

Возгорание возникло ночью 5 марта в Ресурсном центре общественных объединений Советского района на улице Новоморской в результате поджога. Оперативно прибывшие по сигналу тревоги бойцы ГБР потушили пожар. Поджигатель впоследствии был задержан сотрудниками ФСБ.