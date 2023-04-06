В Новосибирске благоустроят сквер «Радуга» в Троллейном жилмассиве

В Новосибирске благоустроят сквер в Троллейном жилмассиве. Фото: Яндекс.Карты.
В Новосибирске благоустроят сквер на родине певицы Пелагеи – в Троллейном жилмассиве. Аукцион на поиск подрядчика опубликовал «Горзеленхоз» на сайте госзакупок.
На выполнение работ в сквере «Радуга» предусмотрено более 41 миллиона рублей. Ремонт начнется с 15 октября. В одной части сквера улучшат покрытие детских площадок и установят дополнительное оборудование для скейт-парка, в другой сделают пешеходную аллею.
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала проект благоустройства сквера с новой детской площадкой, зоной для отдыха, аллеей, парковкой, дог-боксами и информационными стендами.
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