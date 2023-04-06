«Человек лежит без сознания»: в новосибирском Академгородке маршрутка сбила мужчину

В Академгородке Новосибирска маршрутка сбила мужчину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 6 апреля, рядом с Демакова,7 маршрутка сбила человека. Очевидцы сообщили о ЧП в соцсети.

– На пешеходном переходе водитель 91-ой маршрутки сбил мужчину, – рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

Судя по кадрам с места аварии, пострадавший без сознания лежит на асфальте. Ему вызвали скорую помощь.

Судя по кадрам с места аварии, пострадавший без сознания лежит на асфальте. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В ГИБДД по Новосибирску случившееся еще не прокомментировали.

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