«Человек лежит без сознания»: в новосибирском Академгородке маршрутка сбила мужчину

В Академгородке Новосибирска маршрутка сбила мужчину.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В четверг, 6 апреля, рядом с Демакова,7 маршрутка сбила человека. Очевидцы сообщили о ЧП в соцсети.
– На пешеходном переходе водитель 91-ой маршрутки сбил мужчину, – рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».
Судя по кадрам с места аварии, пострадавший без сознания лежит на асфальте. Ему вызвали скорую помощь.
Судя по кадрам с места аварии, пострадавший без сознания лежит на асфальте. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В ГИБДД по Новосибирску случившееся еще не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер