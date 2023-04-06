В Новосибирске сотрудница МЧС стала «Леди в погонах» - 2023

на фото слева направо: Ольга Демидова, Яна Беркетова и Юлия Васькина.

Стали известны победительницы конкурса «Леди в погонах» - 2023, который проходил на сайте КП-Новосибирск. Напомним, голосование проходило с 8 по 31 марта.

Итак, вот какие конкурсантки получили больше всего читательской поддержки:

1 место - Яна Беркетова, радиотелефонист 10 ПСЧ 1ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Новосибирской области.

2 место - Юлия Васькина, главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 23 по Новосибирской области

3 место – Ольга Демидова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального Новосибирской области

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