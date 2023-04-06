Новосибирцам рассказали о симптомах самого опасного осложнения кори

Новосибирцам рассказали о самых страшных последствиях кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, какие последствия могут грозить человеку при самых запущенных случаях кори. Об этом КП-Новосибирск рассказала новосибирский врач-терапевт Анастасия Ишмухаметова.

Корь начинается сразу с серьезных симптомов: поднимается температура до 38 – 40 градусов, начинается сухой кашель и насморк, светобоязнь, чихание, осиплость голоса, головная боль, отёк век и покраснение конъюнктивы, появляются красные пятна на нёбе.

На второй день на внутренней стороне щек образуются мелкие белёсые пятнышки с красной каймой. Ещё через пару дней появляются красные высыпания на лице, шее, за ушами, на туловище и разгибательных поверхностях рук и ног. Пятна могут сливаться.

На четвертый день после появления пятен сыпь начинает темнеть и шелушиться, а температура приходит в норму. Пятнистость может сохраняться до полутора недель.

– При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Среди них: ларингит, стеноз гортани, бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, вторичная бактериальная пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит, мезентериальный лимфаденит, – объясняет терапевт.

Довольно редкое позднее осложнение — подострый склерозирующий панэнцефалит. В этом случае у человека начинает болеть голова, он быстро устает, потом прибавляются снижение интеллекта и потеря памяти. Причина в том, что вирус поражает мозг и буквально убивает его белое вещество.

В большинстве случаев процесс невозможно остановить, и такая болезнь приводит к полной деградации мозга и летальному исходу.

– Специфического лечения от кори нет, препараты назначают, исходя из симптомов, поэтому единственный надежный метод предупреждения кори – иммунизация, – говорит врач.

Обратиться к врачу-терапевту или инфекционисту необходимо сразу же после появления первых симптомов кори. После перенесения этой болезни у человека формируется к ней стойкий иммунитет. Также прививку от кори ставят всем детям в год и 6 лет.

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