В Новосибирске поймали сожителей, прятавших наркотики в трубочках для коктейлей. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске задержали сожителей, распространявших наркотики. Они сбывали их через тайники-закладки. Фасовали запрещенные вещества в трубочки для коктейлей и раскладывали в подъездах. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

– В ходе предварительного следствия установлено, что двое жителей Новосибирска - 32-летний мужчина и 35-летняя женщина хранили наркотические средства в двух квартирах, одну из которых использовали для фасовки запрещенных веществ, – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Задержали сожителей в Центральном районе города 14 марта. При них нашли наркотики общим весом в 70 граммов. В квартирах, где жили злоумышленники, оперативники обнаружили и изъяли еще более килограмма наркотиков. А также весы и предметы, которые сожители использовали для фасовки.

На пару возбудили уголовное дело за «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber