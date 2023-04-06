В центре Новосибирска заработал новый офис областного туристско-информационного центра

Теперь Новосибирская область — полноценный туристический регион. Фото: сайт правительства НСО

В четверг, 6 апреля в центре Новосибирска открыли новый офис регионального ТИЦ. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Туристско-информационный центр – обязательный элемент туристической инфраструктуры городов и регионов, и в связи с тем, что мы уже можем себя называть полноценным туристическим регионом. Выбрано очень удачное местоположение – на расстоянии вытянутой руки от Оперного театра и Краеведческого музея, — заявил мэр города Анатолий Локоть на открытии офиса.

ТИЦ построили по улице Депутатской, 38. Он создан в рамках госпрограммы «Развитие туризма» и нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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