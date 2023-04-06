В Татарске под Новосибирском отремонтируют аварийную канализацию после вмешательства прокуратуры

Под Новосибирском отремонтируют канализацию после вмешательства прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области починят аварийную канализационно-насосную станцию города Татарска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы заставить администрацию города и МУП «Водоканал» обратить внимание на проблему. Суд удовлетворил требования надзорного органа, на объекте проводят ремонт.

Работы проводятся под контролем прокуратуры.

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