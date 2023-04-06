«Проектный центр Сибири» отсудил у новосибирской УК 98 миллионов рублей

УК пыталась расторгнуть договор на строительство. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Проектный центр Сибири» — УК выплатит компании 98,7 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте органа.

— Взыскать с акционерного общества УК «Промышленно-логистический парк» в пользу ООО «Проектный центр Сибири» 98 738 960 рублей 53 копейки задолженности, 200 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, — указано в постановлении.

По информации сайта госзакупок, осенью 2022 года компании заключили договор на строительство электрических сетей суммой больше миллиарда рублей. Компания обязалась закончить работы до декабря 2024 года.

Однако УК «Промышленно-логистический парк» расторгла контракт в одностороннем порядке. Суд признал это решение недействительным.

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