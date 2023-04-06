ВТБ в марте нарастил продажи ипотеки в Новосибирской области на 60%

Фото: Иван МАКЕЕВ

По итогам первого квартала 2023 года ВТБ в Новосибирской области оформил свыше 1,7 тысячи кредитов на 7 млрд рублей. Самым активным оказался март: объем выдач достиг 3,5 млрд рублей, что на 60% превысило результат февраля. Средняя сумма одного жилищного кредита по итогам квартала составила 4 млн рублей.

Около 40% ипотечных сделок в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них новосибирцы впервые чаще выбирали «семейную ипотеку»: по ней банк оформил свыше 350 кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Вторая по популярности - «Ипотека с господдержкой-2020» (около 300 кредитов более чем на 1,1 млрд рублей).

- Господдержка по-прежнему остается ключевым драйвером роста спроса на жилищные кредиты. При этом модернизация «семейной ипотеки» повлияла на структуру выдач в разрезе льготных программ: по итогам квартала впервые число сделок по ипотеке для семей с детьми оказалось выше, чем по основной льготной программе на новостройки. В итоге суммарный объем выдач первого квартала фактически приблизился к уровню прошлого года, когда мы фиксировали ажиотажный спрос на ипотеку в преддверии роста ставок, - отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по объему продаж в сети ВТБ. Первое место традиционно заняли Москва и Московская область. Здесь ВТБ по итогам квартала выдал более 9,2 тысячи кредитов на 81,2 млрд рублей. Вторую строчку занял Краснодарский край, опередив Санкт-Петербург с Ленинградской областью - 21,5 млрд против 20,8 млрд. В пятерке лидеров Татарстан, где заемщики получили в ВТБ около 10 млрд рублей.

В целом по стране ВТБ в первом квартале 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. В марте объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку. Срок, на который клиенты в среднем заключали кредитный договор, составил 25,5 лет (в начале года - 23,7 года).

По оценке ВТБ, в марте продажи жилищных кредитов в России превысили 530 млрд рублей, что на четверть выше результата февраля. По итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года - 1,3 трлн рублей.