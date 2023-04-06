Весна - время обновлений: новосибирцы стали чаще баловать себя покупками

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С начала года мобильный трафик абонентов в крупных торговых центрах областной столицы увеличился на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так, в «Ауре» пользователи выходили в сеть на 16% больше, чем в начале года. Наиболее интернет-активные абоненты также замечены в «Сан-сити» и «Голден Парке».

В среднем ежедневно в популярных моллах посетители скачивают свыше 5 тысяч гигабайт трафика и проговаривают более 1 500 часов. Самыми посещаемыми днями традиционно являются выходные, а вот меньше всего горожане прогуливаются по магазинам в понедельник и четверг.

- Люди любят торговые центры за их многофункциональность: посещение магазинов, походы в кафе, кинотеатры, игровые зоны. И для нас как оператора связи особенно важно обеспечить в них качественную связь и сервисное обслуживание. Новосибирские торговые центры оснащены базовыми станциями, которые позволяют как сотрудникам, так и посетителям торговых центров пользоваться быстрым и стабильным интернетом. Благодаря расположенным внутри здания антеннам сигнал хорошо проникает в труднодоступные складские помещения, примерочные, торговые залы и на цокольные этажи. Оборудование позволяет обеспечивать скорости на уровне 20-30 Мбит/с и этого вполне достаточно для того, чтобы посмотреть характеристики товара в интернете, загрузить ролик с модными советами от имидж-стилиста или вызвать такси, - отмечает Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирске.

Также жители Новосибирской области стали проводить больше времени за покупками в интернете. По данным оператора, трафик по популярные маркетплейсы увеличился на 26%, по сравнению аналогичным периодом прошлого года. И в отличие от торговых центров, наибольшей популярностью сайты онлайн-магазинов пользуются в начале недели.