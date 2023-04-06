В Новосибирске мигрант, финансировавший терроризм, получил 9 лет колонии. Фото: УФСБ по НСО.

В Новосибирске вынесли приговор мигранту, финансировавшему терроризм. Он переводил деньги за границу представителям террористической организации. В общей сложности, за период 2021-2022 годов, он направил им более 200 тысяч рублей.

– В отношении гражданина возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности), – сообщает УФСБ по Новосибирской области.

Во время следствия мигрант сознался в финансировании террористов и раскаялся.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил мигранта к 9 годам колонии строгого режима.

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